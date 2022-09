Bonus 200 euro, domande al via per le partite Iva

Al via la possibilità di effettuare la domanda online per l’ottenimento del bonus da 200 euro per gli autonomi e i precari previsto dal decreto Aiuti come sostegno all’impennata dei costi energetici e non solo. La procedura telematica per ottenere l’indennità una tantum è disponibile ora nelle casse obbligatorie di previdenza.

Sono interessati dal bonus i lavoratori autonomi occasionali, i co.co.co, gli stagionali, i lavoratori dello spettacolo, del settore agricolo e coloro che vendono a domicilio con partita Iva. Il termine di presentazione delle domande è fissato al prossimo 30 novembre.

Il beneficio viene riconosciuto anche ai lavoratori domestici Inps, appartenenti alle categorie individuate dal vigente Ccnl.

Il conteggio del limite di reddito è su base mensile. Il reddito imponibile ai fini fiscali non deve superare i 2.692 euro per tredici mensilità. In caso di un aumento di stipendio, se l’incremento che fa sforare i 2.692 euro mensili avviene successivamente a luglio, il lavoratore sarà tenuto a conguagliare il bonus nella dichiarazione dei redditi, restituendolo.