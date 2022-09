Bonomi (Investindustrial) acquisisce il 52% di Eataly

Torna nelle cronache della travel industry Investindustrial. Il fondo di Andrea Bonomi, che per alcuni anni ha detenuto il controllo di Valtur, ora rileva la maggioranza di Eataly, di cui fa parte anche i parco tematico bolognese Fico Eataly World.

L’operazione prevede un aumento di capitale di 200 milioni di euro, finalizzato ad azzerare il debito e a rilanciare la catena di flagstore all’estero, e l’acquisizione del 52% delle quote dagli attuali azionisti.

Al closing, i soci storici Eatinvest (famiglia Farinetti), la famiglia Baffigo/Miroglio e Clubitaly (parte della Tamburi Investment Partners che controlla anche Alpitour) manterranno il restante 48% del capitale e il fondatore Nicola Farinetti lascerà la carica di amministratore delegato, passando al ruolo di presidente.

Al suo posto arriverà, secondo Il Sole 24 Ore, “un manager di grande esperienza che contribuirà alla crescita e al consolidamento della società su scala globale”, il cui nome “sarà annunciato a breve”.

Il progetto, a cui tutti i soci assicurano il sostegno “prevede il mantenimento della società in Italia, dove Eataly è nata, una forte crescita in mercati esteri quali gli Stati Uniti, dove è già attiva con 8 flagship store, e lo sviluppo nel Middle East-Asia, dove il Gruppo è attualmente presente con 16 store in franchising”. «L’accordo sottoscritto proietta Eataly in una nuova fase della sua storia, che si prospetta di grande crescita a livello internazionale», commenta Farinetti.