Bologna, arrivano i pacchetti sui “Territori Morandiani e Vasariani”













Turismo e cultura per Bologna nella ripartenza della stagione 2021 con il lancio di pacchetti dedicati ai “Territori Morandiani e Vasariani”: si chiama Territori Narrative Italian Landscape è un sistema di coprogettAzione incentrato sulla sostenibilità; mette al centro le sue relazioni e si occupa di cultura a 360°, intesa come conoscenza e consapevolezza di ciò che ci circonda: territorio, persone, arte, turismo, ambiente. Perché essere rispettosi dei territori significa esserlo anche per chi li abita.

Sulle tracce di artisti come Giorgio Morandi in Appennino e Giorgio Vasari in città, con innovative proposte per un “Turismo di riscoperta” Territori Narrative Italian Landscape vuole tradurre in operazioni concrete quei principi di tutela, conservazione, ricerca, valorizzazione, che rendono i beni culturali e del paesaggio la base di partenza per un diffuso aumento dell’interesse verso i monumenti e la storia di un territorio nonché verso la programmazione economica e finanziaria del territorio.

Le iniziative nell’area bolognese prevedono visite in Appennino per viaggiatori golosi di cultura e tipicità per conoscerne i tesori – arte, cultura, creatività e genius locii – che mettono a confronto la straordinaria architettura del Castello Rocchetta Mattei e della chiesa di Santa Maria Assunta (progetto dell’architetto Alvar Aalto) con uno sguardo sulla figura più intima di Giorgio Morandi, visitando la casa e i Fienili del Campiaro dove lavorava, nonché dei piccoli e preziosi borghi.

La nuova iniziativa di promozione culturale del territorio bolognese è stata presentata da Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio-Ascom Bologna, Giovanni Trombetti, presidente di Bologna Welcome, Giorgio Mingardi, fondatore e presidente dell’associazione Territori, Stefano D’Aquino, responsabile incoming Bologna Welcome, Angelo Mazza, membro del Comitato scientifico – centro documentazione Giorgio Morandi, Giancarlo Graziani, esperto d’arte, referente artistico dell’associazione Territori e Giulio Biasion, giornalista, segretario generale dell’associazione Territori.