Bolivia, niente più quarantena all’arrivo

Dal 21 agosto scorso nessuna quarantena per chi fa il suo ingresso in Bolivia , con la destinazione americana che oggi richiede ai viaggiatori solo un certificato che attesti la negatività al Covid .

L’ufficialità arriva con il Decreto Supremo 4309, che spiega come i viaggiatori “devono presentare ai punti di controllo dell’immigrazione, oltre ai requisiti formali di ingresso, la certificazione del test di analisi Pcr specifico per Covid-19, con esito negativo rilasciato da un laboratorio legalmente costituito nel Paese di origine e con validità di non più di sette giorni dalla data di ingresso prevista, approvata dal rispettivo Consolato Boliviano”.