Boeing pubblica il report sulla sostenibilità 2022













Boeing ha pubblicato il suo report annuale sulla sostenibilità, che definisce ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda e include parametri chiave per misurare i progressi compiuti nell’ambito delle priorità fondamentali dell’impresa, tra cui la sicurezza e il benessere dei dipendenti; la sicurezza aerospaziale globale; equità, diversità e inclusione; operazioni sostenibili; innovazione e tecnologie pulite; e il coinvolgimento della comunità.

Il report mette inoltre in evidenza i risultati di sostenibilità dell’azienda nel 2021, la sua visione sostenibile per il futuro del volo e gli sforzi ambientali, sociali e di governance (Esg) in linea con gli standard di sostenibilità globali.

«Siamo onorati di pubblicare il nostro secondo report sulla sostenibilità, che sottolinea il modo in cui i nostri sforzi ESG collettivi stanno contribuendo al nostro business e al mondo – ha affermato Chris Raymond, Boeing chief sustainability officer – Il report è un passo importante per dimostrare il nostro impegno a comunicare in modo trasparente con tutti i nostri stakeholder e a ritenerci responsabili mentre proteggiamo, connettiamo ed esploriamo il nostro mondo in modo sicuro e sostenibile».