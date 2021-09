Boeing oltre la pandemia: “Così riparte il trasporto aereo”













Un mercato da 9mila miliardi di dollari per i prossimi 10 anni. Boeing vede un futuro roseo per il trasporto aereo, nonostante la pandemia abbia frenato con forza gli investimenti. Ma secondo il Boeing Market Outlook 2021 – che analizza le dinamiche del mercato commerciale, della difesa e dello spazio – gli aerei e i servizi commerciali stanno mostrando segnali di ripresa.

Il mercato da 9 mila miliardi di dollari per il prossimo decennio è una previsione aumentata rispetto agli 8,5 mila miliardi di dollari di un anno fa e anche agli 8,7 mila miliardi nella previsione pre-Covid del 2019.

19MILA AEREI NEI PROSSIMI ANNI. Il commercial market outlook, nel dettaglio, prevede una domanda globale di 10 anni per 19mila aerei passeggeri per un valore di 3,2 trilioni di dollari. La previsione commerciale ventennale di Boeing fino al 2040 prevede la richiesta di oltre 43.500 nuovi aerei per un valore di 7,2 trilioni di dollari, un aumento di circa 500 aerei rispetto alle previsioni dello scorso anno. In un’area significativa di crescita, la domanda prevista è aumentata per gli aerei cargo, compresi i modelli nuovi e convertiti, con una flotta globale di merci nel 2040 che sarà del 70% più grande della flotta pre-pandemia.

Inoltre, riguardo ai modelli, la domanda di oltre 32.500 nuovi aerei a corridoio singolo è quasi uguale alle previsioni pre-pandemia. Secondo Boeing questi modelli continuano a costituire il 75% delle consegne nella previsione a 20 anni e i vettori avranno bisogno di più di 7.500 nuovi aerei widebody entro il 2040 per supportare il rinnovamento della flotta e la crescita della domanda di passeggeri e merci a lungo termine nei mercati a lungo raggio. Tali proiezioni sono leggermente in aumento rispetto al 2020, ma rimangono in calo dell’8% rispetto al 2019.

«L’industria aerospaziale ha compiuto importanti passi avanti nella ripresa e le previsioni di Boeing per il 2021 riflettono la nostra fiducia nella resilienza del mercato – ha detto Stan Deal, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes – Anche se rimaniamo realistici sulle sfide in corso, l’anno scorso ha dimostrato che il traffico passeggeri riprende rapidamente quando i viaggiatori e i governi hanno fiducia nella salute e nella sicurezza durante i viaggi aerei. La nostra industria continua a svolgere un ruolo essenziale nel riunire le persone e nel trasporto di forniture critiche».

Rispetto all’attualità, invece, secondo il colosso Usa la domanda di viaggi aerei nazionali sta guidando come previsto la ripresa, con i mercati intraregionali che dovrebbero seguire a seguito dell’allentamento delle restrizioni sanitarie e di viaggio, fino al ritorno dei viaggi intercontinentali più lunghi ai livelli pre-pandemia entro il 2023-2024.

Boeing, inoltre, prevede che la crescita del traffico passeggeri aumenterà in media del 4% all’anno, invariata rispetto alle previsioni dello scorso anno. La flotta commerciale globale supererà i 49.000 aerei entro il 2040, con Cina, Europa, Nord America e Paesi dell’area Asia-Pacifico che rappresenteranno ciascuno circa il 20% delle consegne di nuovi aerei e il restante 20% destinato ad altri mercati emergenti.

«Mentre il nostro settore si riprende e continua ad adattarsi per soddisfare le nuove esigenze globali, rimaniamo fiduciosi nella crescita a lungo termine per il settore aerospaziale – ha commentato Marc Allen, chief strategy officer di Boeing – Siamo incoraggiati dal fatto che gli scienziati abbiano consegnato i vaccini più rapidamente di quanto si possa immaginare e che i passeggeri stiano dimostrando una forte fiducia nei viaggi aerei».