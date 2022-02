Boeing, le vendite ecommerce superano i 2 miliardi













Boeing ha raggiunto nel 2021 un record annuale per le vendite ecommerce di parti, con oltre 2 miliardi di dollari di ordini online. Sotto la spinta degli investimenti in strumenti digitali, Boeing Distribution Inc. ha venduto quasi 70.000 componenti attraverso il suo sito di ecommerce a clienti commerciali e governativi, superando anche i livelli pre-pandemia. Gli ordini commerciali hanno rappresentato un fatturato di 1,5 miliardi di dollari, riflettendo la continua ripresa del settore aereo.

«È un grande traguardo nel momento in cui il mercato si sta dirigendo verso una ripresa più stabile – ha affermato Ted Colbert, presidente e amministratore delegato di Boeing Global Services, al Singapore Airshow – Le nostre capacità di ecommerce sono un ottimo esempio delle soluzioni digitali che forniamo per consentire la ripresa e la crescita del settore. Il nostro obiettivo, come sempre, è portare valore attraverso i nostri prodotti e servizi e continueremo a collaborare con i nostri clienti mentre operano in questo ambiente dinamico».

Il fatturato online di Boeing Distribution Inc. lo scorso anno è stato del 15% superiore rispetto ai livelli pre-pandemia, mentre gli ordini sono stati superiori del 20%. Le vendite più sostanziose sono arrivate quando l’azienda ha lanciato nuovi strumenti per migliorare l’esperienza del cliente, tra cui una nuova home page, una funzione di chat dal vivo e un knowledge center online.

Il sito web aggiornato, che offre oltre 500.000 prodotti, ha registrato cinque milioni di visite da 50 paesi lo scorso anno.

«Boeing sta migliorando l’ecommerce pensando ai suoi clienti – ha affermato William Ampofo, vicepresidente di parts, distribution srvices, and supply chain per Boeing Global Services – Oltre al lancio di nuovi strumenti digitali, stiamo creando un processo più snello per i nostri clienti riallineando la strategia, il programma e la gestione della linea di prodotti con la catena di approvvigionamento e l’assistenza clienti. Continueremo a concentrarci sui miglioramenti digitali e delle prestazioni, insieme alla semplificazione nell’interazione con i nostri clienti».