Boeing-Etihad: decolla il progetto carburante sostenibile

Boeing ed Etihad Airways hanno concluso i test nell’ambito del programma ecoDemonstrator 2020 con un volo intercontinentale che ha utilizzato una miscela composta al 50% da carburante sostenibile e per il restante 50% da carburante tradizionale.

Partito da Seattle alla volta del sito produttivo di Boeing in South Carolina, il più recente 787-10 Dreamliner di Etihad ha utilizzato la miscela di carburante per l’aviazione commerciale più sostenibile al mondo. Il volo ha anche messo in luce un nuovo modo di comunicare simultaneamente e ottimizzare le rotte tra piloti, controllori del traffico aereo e centri operativi delle compagnie aeree.

«Insieme a Boeing e ai nostri partner per il carburante sostenibile World Energy ed EPIC, Etihad ha utilizzato 50.000 galloni di una miscela composta al 50% da carburante sostenibile per aerei sul volo conclusivo dei test condotti sul nostro ecoDemonstrator 787-10. Questo costituisce un enorme passo in avanti per il settore, dimostrando quanto sia fattibile produrre una miscela per l’aviazione sostenibile per il 50% in elevati volumi», ha detto Mohammad Al Bulooki, chief operating officer di Etihad Aviation Group.

«I combustibili sostenibili per l’aviazione sono a norma e possono essere utilizzati sugli aerei di oggi e di domani, anche se l’offerta al momento è piuttosto limitata», ha affermato Sheila Remes, vice president of strategy di Boeing Commercial Airplanes. «World Energy sta producendo volumi di combustibili sostenibili su scala commerciale a prezzi competitivi, utilizzando gli incentivi statali in favore di minori emissioni di carbonio per accelerarne la produzione e l’uso in un settore che dipende dai combustibili liquidi come quello dell’aviazione».

Il carburante di World Energy fornito a Boeing da Epic Fuels è stato certificato dalla Roundtable on Sustainable Biomaterials, che ha come obiettivo quello di ridurre le emissioni di carbonio di oltre il 75% durante il ciclo di vita del carburante.

A gennaio 2020, Etihad ha preso in consegna il suo 787-10, velivolo simbolo dell’iniziativa green ribattezzato «Greenliner», utilizzando una miscela composta al 30% da Saf (World Energy).