Bmt sarà anche all'aperto: l'idea di De Negri













L’ultima trovata del poliedrico Angioletto de Negri, ideatore a Napoli della Bmt-Borsa mediterranea del turismo che quest’anno si svolgerà dal 28 al 30 maggio, è la versione open air della fiera che verrà lanciata per agevolare e tranquillizzare anche potenziali espositori.

«Per l’edizione 2021 che ha già il 50% delle conferme degli espositori che avrebbero dovuto presenziare la passata edizione – spiega De Negri – lanciamo questa novità espositiva che consiste nell’allestire nel Parco Monumentale della Mostra d’Oltremare, un padiglione all’aperto con stand di varie dimensioni, a partire da 16 metri quadrati, accanto ai tradizionali padiglioni al coperto che, per rispetto delle norme anti Covid, potranno accogliere solo la metà degli stand che normalmente venivano allestiti. Così daremo la possibilità agli operatori interessati alla partecipazione di scegliere quale spazio occupare. Contiamo comunque di raggiungere almeno 350 espositori».

Sarà dunque una fiera B2B innovativa, la prima in Italia ad adottare questa modalità ibrida che però assicura gli incontri in presenza, seppur distanziati. Complice anche un clima estremamente gradevole che la città di Napoli potrà garantire a fine maggio.

Ma le novità di Bmt 2021 non si limitano a questa nuova versione espositiva, come spiega lo stesso De Negri: «Dal momento che la pandemia ha costretto e indotto molti operatori a riconvertirsi all’incoming, allestiremo uno spazio ad hoc dove esporranno almeno 11 Regioni, con la novità di uno spazio denominato “Buy South Italy“, dove Campania, Calabria e Sicilia, avranno modo di promuovere le loro attrazioni turistiche ed in particolare le loro destinazioni di mare, con una forte attenzione alle tipicità».

Bmt, dunque, si rinnova confermando la dinamicità di un settore che, nonostante la gravissima crisi, vuole rialzare la testa. E proprio all’insegna della reattività degli operatori Angioletto de Negri lancia anche un esplicito messaggio al nuovo ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, già da ora a presenziare alla Borsa.

«Non ha mai avuto purtroppo il piacere di confrontarmi direttamente con il ministro del Mibact, Dario Franceschini. Quindi in qualità di membro Astoi ora invito il neo ministro Garavaglia ad organizzare un tavolo di confronto con i tour operator che sono i veri motori del turismo, coloro che rendono possibile l’attività di tutto l’indotto, dagli alberghi alle guide turistiche. Solo attraverso un confronto diretto, con tanto di analisi dei bilanci dei tour operator, il ministro potrebbe davvero rendersi conto della nostra valenza e capire finalmente il ruolo strategico che abbiamo nella filiera. Vorrei proprio che Garavaglia si affiancasse alla nostra categoria e non prendesse decisioni unilateralmente senza conoscere a fondo le dinamiche del settore»

De Negri, infine, si dice convinto che il settore debba reclamare un vero e proprio risarcimento danni a fronte di un crollo, se non azzeramento, dei fatturati del tour operating «che non possono certo accontentarsi di ristori a dir poco esigui rispetto alle enormi perdite accumulate dall’inizio del 2020 ad oggi».