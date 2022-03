Bmt 2022, Flexible Autos consolida la partnership con le adv













Consolidare la partnbership operativa con le agenzie è la mission di Flexible Autos nell’edizione 2022 della Bmt di Napoli. Il noto broker specialista noleggio auto B2B e rappresentata in Italia per il centro-sud da Rephouse Gsa, punta sui suoi prodotti collaudati come per esempio la tariffa Premium, che include già nel prezzo l’assicurazione Kasko della compagnia di noleggio.

Un altro punto di forza è il prodotto rimborso franchigia, esclusivo di Flexible Autos, che viene proposto come optional abbinabile alla Tariffa Basic, Classic o Premium. Inoltre, gli agenti di viaggi, durante il processo di prenotazione sulla piattaforma web, possono scegliere una sola opzione o combinare la tariffa Premium con il prodotto rimborso franchigia per offrire al cliente la copertura più completa.

La combinazione tra la tariffa Premium e il rimborso franchigia include: franchigia per i danni da collisione, franchigia per il furto del veicolo, finestrini, parabrezza, retrovisori, interni, ruote, cerchioni, scocca e sottoscocca e perdita delle chiavi. I prodotti sono al 100% commissionabili e la flotta auto è in continua evoluzione anche con veicoli elettrici.

Inoltre, Flexible Autos rende disponibile, nella stessa piattaforma delle auto, un’ampia offerta di noleggio camper nelle principali destinazioni europee tra cui Italia, Spagna, Francia, Grecia, oltre agli Stati Uniti ed il Canada, Australia e Nuova Zelanda, fino ad un totale di 38 paesi nel mondo.

«Continuiamo a lavorare in funzione delle necessità del mercato B2B – precisa Alessandro Patacchiola, general manager Europa di Flexible Autos – affinché le agenzie possano offrire alla propria clientela nuove soluzioni di viaggio aumentando anche la redditività. Ed in vista dell’estate, possiamo già dire che le destinazioni top si confermano essere le Canarie, le Baleari e la Grecia».