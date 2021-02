Bluvacanze sponsor della metro 5 di Milano, fermata Lotto













Il Gruppo Bluvacanze diventa sponsor della fermata Lotto della linea metropolitana M5 di Milano, aggiudicandosi il Naming Rights. E proprio in piazzale Lotto l’azienda ha il suo quartier generale.

L’accordo con Metro 5 prevede il Naming Rights della fermata della linea lilla: il brand Bluvacanze sarà presente in maniera esclusiva nella stazione, nella segnaletica degli interni e degli esterni, e su tutte le mappe cartografiche delle linee Atm.

La fermata “Lotto Bluvacanze” della linea lilla è un nodo cruciale nel sistema dei mezzi pubblici di Milano gestito da Atm: è stazione di interscambio con la linea rossa M1 e con numerosi mezzi di superficie e inoltre è completamente automatizzata.

L’obiettivo della sponsorizzazione è accrescere la brand awareness del Gruppo, rafforzando il legame con la città di Milano.

«La collaborazione tra il Gruppo Bluvacanze e Metro 5 Spa è un segnale positivo e molto importante che intendiamo dare ai nostri agenti, ai nostri clienti, ma anche agli altri operatori turistici, così duramente colpiti dalle restrizioni per la pandemia – afferma il ceo di Bluvacanze Domenico Pellegrino – Un Gruppo come il nostro ha la forza e il dovere di accelerare il processo di ripartenza, per quanto di sua competenza, invitando anche i clienti a guardare oltre, pianificando e organizzando il prossimo viaggio. Il mondo ha bisogno dei nostri occhi per essere ammirato e amato da vicino. Noi abbiamo bisogno delle vive esperienze del mondo per crescere ed evolverci costantemente».

Serafino Lo Piano, amministratore delegato di Metro 5, sottolinea che «Bluvacanze è la prima azienda turistica ad aver avviato un’azione di promozione del brand in una delle nostre stazioni. In questo momento di difficoltà economica, è un’iniziativa che trasmette un messaggio positivo per l’intera filiera turistica, che è pronta a ripartire. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo per sostenere questo settore cardine per il Paese. Siamo convinti che per uscire dalla crisi la comunicazione sia un fattore vincente: per questo, Metro 5 ha avviato nuove opportunità di visibilità per le imprese, sia in stazione sia sui nostri treni, dove mettiamo a disposizione delle aziende spazi per comunicare».

L’iniziativa è già stata sposata da importanti brand come Allianz e Assicurazioni Generali per la fermata Tre Torri e Dazn per quella di San Siro Stadio.