Bluvacanze spinge sul welfare con la new entry Mazzucchelli













Il Gruppo Bluvacanze continua a investire sulla tecnologia, sulla centralità del cliente e su leisure e welfare e comunica l’ingresso nel team di Lorenzo Mazzucchelli, nel ruolo di travel welfare commercial manager.

Mazzucchelli risponderà direttamente al ceo Domenico Pellegrino. Con la sua guida, Bluvacanze ha deciso di sviluppare il mondo del leisure aziendale e in particolare di Bluwelfare, la prima piattaforma turistica dedicata al welfare, che si aggiunge alla nuova strategia del Gruppo di rispondere alle esigenze del B2C.

La piattaforma Bluwelfare darà la possibilità all’utente di prenotare un soggiorno, un volo, un’attività che desidera: oltre 1.300.000 hotel in tutto il mondo; le principali compagnie aeree di bandiera e low cost; crociere Msc; oltre 25.000 attività, comprese entrate nei musei e visite a parchi di divertimento; il noleggio di auto in più di 45.000 punti vendita sparsi in tutto il mondo; biglietteria ferroviaria.

«Nonostante il periodo – ha dichiarato Pellegrino – sono molti gli investimenti che Bluvacanze sta sostenendo per supportare la nuova strategia dell’end consumer division, che con l’adozione di piattaforme pionieristiche e moderne e l’ingresso di nuovi esperti ha l’obiettivo di semplificare la progettazione di viaggi per il cliente finale».

Mazzucchelli, ex business development manager del Gruppo Boscolo, ha ricoperto diversi ruoli nell’area sales & marketing e vanta molti anni di esperienza nel settore. «Bluwelfare è un investimento importante per la recente strategia di Bluvacanze, perché andrà a rispondere alle esigenze di un mercato in espansione. Alle spalle abbiamo la fortuna di avere un Gruppo solido, che con oltre 300 agenzie di viaggi potrà supportare con professionalità ed esperienza i dipendenti che, grazie alle convenzioni delle loro aziende, potranno usufruire di vantaggi nei loro viaggi personali».

I dipendenti iscritti al servizio gratuito Bluwelfare avranno anche la possibilità di usufruire, in caso di necessità, dell’assistenza e dell’esperienza delle agenzie del Gruppo Bluvacanze distribuite sul territorio nazionale.