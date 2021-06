Bluvacanze rinnova il sito web e la presenza digital con Ei!Studio













Il Gruppo Bluvacanze rinnova la sua presenza digitale in collaborazione con l’agenzia Ei! Studio e annunica una nuova campagna social. Nel corso degli ultimi tre mesi Ei! Studio, infatti, si è occupata della rielaborazione dell’identità visiva del brand, realizzando anche il restyling del sito di Bluvacanze. A queste attività, la struttura ha affiancato un piano strategico sui social che coinvolge tutti i canali più rilevanti, tra cui Facebook, Instagram e TikTok. In questi giorni, poi, è partita una campagna sui social media, che vuole accompagnare i clienti di Bluvacanze durante questa estate.

«Abbiamo scelto per quest’area così importante Ei!Studio, un’agenzia giovane ma già ricca di talento ed esperienza, oltre che di una travolgente passione, tutta al femminile. Il presidio dei social media e la relazione continua con il cliente rientrano nella strategia di comunicazione di Bluvacanze – ha commentato Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo – È un altro tassello verso il modello di ibridazione O2O, ossia un’omnicanalità che privilegia sempre l’human touch; il cliente è realmente al centro del processo in cui operano oltre 300 punti vendita sul territorio nazionale, circa mille persone tra dipendenti ed associati, un presidio permanente h24 e 365 giorni all’anno, una tecnologia divulgativa e di Booking Service. Siamo la più grande agenzia di viaggi d’Italia, parte integrante di un primario global player come Msc e perciò abbiamo l’onere e l’onore di creare innovazione ed evoluzione nel nostro settore».

«Pur in un anno complesso come questo, particolarmente sfidante per chi opera nel travel, abbiamo deciso di raccogliere orgogliosamente la sfida e mettere il nostro know how al servizio di una realtà così importante come Bluvacanze, in prima linea per riportare gli italiani a rivivere finalmente, in sicurezza e serenità, meravigliose esperienze di viaggio», dichiara Ilaria Graziadio, founder e strategy director, che con la socia Emilia Balitro, founder e art director, hanno dato vita a Ei!Studio.