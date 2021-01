Bluvacanze rafforza l’asse fornitori-adv con il progetto Gold













Cambiare il modello di collaborazione con i fornitori, innovare il futuro della filiera turistica selezionando i partner. Si chiama progetto Gold, l’ultimo nato in casa Bluvacanze come piano a lungo termine che coinvolgerà tutte le agenzie del Gruppo e un ventaglio di tour operator.

Il piano non è stato raccontato nei dettagli, ma secondo la nota stampa di Bluvacanze “il modello di collaborazione con i fornitori prevede una relazione costante e continua fatta di condivisione degli obiettivi e unione di intenti per abbattere costi, aumentare marginalità e ridistribuire ricchezza all’interno di tutta la filiera che deve essere messa al servizio del valore, quel valore per cui il cliente è disposto a pagare e che differenzia le agenzie del Gruppo Bluvacanze dalla vendita online”.

Un progetto che coinvolge tutte le divisioni della distribuzione turistica del Gruppo: Vivere&Viaggiare, Bluvacanze, Blunet e Nuovevacanze. «Questo momento storico deve servire per mettere in atto dei cambiamenti che erano già necessari a tutto il settore e non ci sono più né tempo né alternative: il progetto Gold vuole rimodulare i rapporti tra distribuzione e fornitore», sostiene Claudio Busca, direzione generale leisure del Gruppo, che ha presentato il progetto durante un webinar.

Saranno poco più di 15 i fornitori che faranno parte del Progetto Gold: l’obiettivo che si propone il Gruppo Bluvacanze è quello di passare da una partnership commerciale a qualcosa di più profondo. «Sappiamo che il 2021 sarà un anno difficile e le agenzie avranno necessità di aumentare i ricavi: lo potranno fare tramite questo progetto che è e sarà sempre di più un patto di filiera, con una visione industriale di medio e lungo periodo», ricorda Busca.

La direzione commerciale, quindi, proporrà alle agenzie un paniere di fornitori Gold che vada a coprire tutte le esigenze dei clienti, dal Mare Italia con t.o. specializzati ai player del comparto crocieristico fino agli operatori tailor made e lungo raggio. «Il focus dell’iniziativa è senza dubbio la maggiore redditività per le agenzie ma non fine a sé stessa e la condivisione totale degli obiettivi con i fornitori fino ad arrivare in futuro alla condivisione della programmazione», conclude Corrado Lupo, direzione commerciale Gruppo Bluvacanze.