Bluvacanze: “Oltre 10mila rimpatri per le nostre adv”

«Sono stati 10.080 i clienti che abbiamo rimpatriato durante l’emergenza Covid-19. Le nostre agenzie hanno svolto una mole di lavoro enorme rispondendo giorno e notte a tutte le richieste dei viaggiatori». È Antimo Russo, direzione network Gruppo Bluvacanze, a tracciare un bilancio degli ultimi 45 giorni delle oltre 320 agenzie Vivere&Viaggiare che hanno assistito i viaggiatori in ogni parte del mondo.

Il numero – spiega il Gruppo in una nota – tiene conto delle prenotazioni effettuate con pacchetti di tour operator, organizzati dalle agenzie o viaggiatori che hanno comprato singoli servizi (come, ad esempio, il solo volo o il solo soggiorno). «Le adv non hanno mai fatto mancare tutto il supporto necessario ai viaggiatori – prosegue Russo – C’è stato un continuo scambio di informazioni con il personale di sede e con i tour operator partner. Grazie a questa collaborazione tutti hanno fatto rientro in Italia: alcuni grazie ai voli già programmati dai t.o, mentre la maggior parte sono stati riprotetti direttamente da noi».

Durante l’emergenza il servizio Assistenza Clienti H24 del Gruppo ha registrato anche numerose telefonate provenienti da agenzie esterne e, soprattutto, da clienti che avevano prenotato da sé: «questo sottolinea la centralità dei servizi che le agenzie Vivere&Viaggiare con Bluvacanze mettono a disposizione del cliente anche in queste situazioni di emergenze – conclude Russo – Conclusa la fase di rimpatrio dei viaggiatori la sede, che sta operando in modalità smart working, sta assistendo le agenzie nell’emissione dei relativi voucher sulle pratiche in essere».