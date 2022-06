Bluvacanze lancia la campagna radio dedicata alle adv

La novità più importante del nuovo programma 2022/23 riguarda i punti residui: quando non sono sufficienti a tramutarli in un viaggio di proprio interesse, il titolare può utilizzarli anche come credito per integrare l’acquisto di un biglietto. In questo modo, anziché perderli, si trasformano in uno sconto#CartaFreccia #Trenitalia 🚆