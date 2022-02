Bluvacanze incontra le agenzie in crociera e rilancia il network













A bordo di Msc Fantasia, la direzione generale di Gruppo Bluvacanze ha incontrato 86 agenti del network per presentare e promuovere la nuova strategia e il nuovo approccio per il 2022. Durante la minicrociera partita da Genova e terminata a Napoli, il management del network ha voluto presentare in prima persona, il nuovo leitmotiv del Gruppo: “Determinati e Reattivi”, nato per sostituire quello della resilienza dell’ultimo anno.

Sono stati due giorni ricchi di incontri e temi affrontati dedicati alle implementazioni e vantaggi pensati per gli agenti di viaggi, tra cui: Bluwelfare, il programma Join Us!, il tour operator Going, il nuovo piano di sostegno finanziario per le agenzie, il progetto Gold e le nuove strategie marketing.

«Questo cambiamento ci è sembrato necessario per iniziare un nuovo anno, dove non bisogna più restare ad aspettare rischiando di fermarci davanti agli ostacoli, è il tempo di essere protagonisti. Il percorso è complicato, pieno di ostacoli e di problematiche, soprattutto perché dobbiamo ancora convivere con il nostro ospite indesiderato, ma con il supporto di tutto il Gruppo vogliamo dimostrare ai nostri agenti e a tutto il network che noi siamo presenti e crediamo nel loro lavoro», ha affermato Claudio Busca.

Il 2021 è terminato con una contrazione di fatturato superiore al 65% rispetto al 2019, ma in significativa crescita rispetto al 2020. Altro indicatore positivo per gli agenti di viaggi Bluvacanze è che hanno ottenuto un significativo share delle vendite riferito ai prodotti dei tour operator Gold del Gruppo, garantendosi una più alta marginalità.

Considerato lo scenario e la dimostrazione da parte degli agenti di ottenere comunque risultati eccezionali, anche per il 2021 Bluvacanze ha deciso di sostenere finanziariamente le Aip (associazione in partecipazione) interessate, con un programma quinquennale di assorbimento, sempre supportato da iniziative commerciali in contribuzione e recupero.