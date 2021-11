Bluvacanze, due nuovi ingressi per i ruoli di press office e social media manager













C’è aria di nuovo in casa Bluvacanze: il nucleo operativo della end consumer division del gruppo Bluvacanze ha infatti appena dato il benvenuto nella squadra a Cristina Corsini come nuova press office manager, e a Sara Antonacchio, in qualità di social media manager.

A novembre, il progetto di ibridazione O2O del gruppo Bluvacanze è entrato nel vivo, e dopo gli ingressi di Francesco Fiaschi, ecommerce & Ux manager, con Bernadette Schirinzi quale crm & loyalty manager, è la struttura dedicata ai media che inizia ad arricchirsi e prendere corso.

Dopo il Master in Digital Communication alla 24 Ore Business School, Cristina Corsini ha maturato un’esperienza presso Hill & Knowlton Strategies, del gruppo Wpp, nel dipartimento di Corporate Communication. In Bluvacanze opererà specificamente per la end consumer division.

Nella stessa divisione opererà anche Sara Antonacchio, in qualità però di Social Media Manager. Antonacchio si è formata allo Ied di Milano, dove ha frequentato il master in Brand Management and Communication. Entusiasta per il percorso intrapreso, il ceo del gruppo, Domenico Pellegrino, che dichiara: «Bluvacanze, che appartiene al 100% al gruppo Msc Cruises, è fortemente orientata a costruire una relazione omnicanale con i suoi clienti. Vogliamo costruire una relazione stabile, seria, concreta e duratura con i nostri clienti, stimolando il contatto con uno degli oltre 700 professionisti sul territorio che operano nei nostri punti vendita. Vivere&Viaggiare con Bluvacanze è la più grande agenzia d’Italia e desideriamo che attraverso i media, i social, i canali digitali, le piattaforme, possa essere messa integralmente a disposizione dei nostri clienti, 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. Bluvacanze vuole rappresentare l’esperienza di viaggio a reale valore aggiunto, dove l’emozione è sempre accompagnata dalla sicurezza, dalla garanzia, dalla responsabilità, dal contatto umano, dalla serenità»