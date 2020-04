Bluserena, raccolta fondi a favore dell’Istituto Mario Negri di Bergamo

Bluserena lancia una raccolta fondi a favore dell’Istituto Mario Negri di Bergamo per la ricerca anti Covid-19. La compagnia alberghiera sottoscriverà un primo contributo da 50mila euro verso il conto corrente dedicato.

A questo si aggiungeranno le donazioni dei clienti e partner Bluserena (1,2 milioni le presenze la scorsa estate), che saranno informati e sensibilizzati a contribuire tramite una campagna di comunicazione mirata.

«L’iniziativa – spiega l’amministratore di Bluserena Spa, Silvio Maresca – parte da Bergamo e dalla Lombardia, città e regione simbolo dell’emergenza. Ma è rivolta a tutto il Paese perché il coronavirus riguarda tutti e di tutti saranno i risultati che arriveranno dalla ricerca. In questi anni di attività sono stati i clienti a venire da noi. Questa volta andremo noi da loro per esprimere con un gesto concreto tutta la nostra solidarietà per quello che sta succedendo».

«Grazie a Bluserena per quello che sta facendo per noi e per la ricerca in Italia», commenta il direttore del Mario Negri di Bergamo, Giuseppe Remuzzi, che aggiunge: «Lavoriamo sul Covid19, vogliamo capire le cause del virus e trovare una cura il più presto possibile».

Ecco gli estremi del conto corrente bancario:

Ubi Banca Spa – Filiale di Bergamo – Piazza Cavalieri Vittorio Veneto, 8

Iban: IT66J0311111101000000040 054

Bic/Swift BLOPIT22

Causale del bonifico “BLUSERENA/MARIO NEGRI. DONAZIONE PER RICERCA COVID-19”.

Tutte le informazioni sulla raccolta fondi su bluserena.it