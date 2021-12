Bluserena-Azora, parla l’advisor: «Presto altre operazioni simili»













«Una delle transazioni più rilevanti dell’anno per il settore alberghiero». Parola di Martina Muehlhofer, head of capital advisors di Cbre Italy, società che ha assistito in qualità di advisor finanziario la famiglia Maresca nella cessione di Bluserena Spa al fondo di private equity Azora.

I team capital advisors e hotels di Cbre hanno condotto il processo di selezione dell’acquirente e assistito il venditore nel processo di due diligence, fino alla negoziazione degli aspetti commerciali e al closing.

Si è trattata di «un’operazione complessa in quanto ha interessato sia la società operativa sia gli asset in gestione», ha aggiunto Muehlhofer, precisando «l’evidente interesse degli investitori istituzionali per il settore e la volontà di investire in società caratterizzate da una gestione efficiente delle strutture alberghiere: nonostante le difficoltà attraversate da questo segmento di mercato durante la pandemia, Bluserena ha saputo infatti mantenere risultati più che soddisfacenti».

Secondo Domenico Basanisi, head of Cbre Hotels Investment Properties Italy, questa operazione «sosterrà l’internazionalizzazione del segmento seasonal leisure italiano».

Confermato l’interesse straniero nel mercato italiano: «Il settore dei resort, in particolare, è pieno di queste opportunità derivanti da gestioni familiari ed è un segmento ormai considerato resiliente anche dagli investitori core. Siamo sicuri di poter replicare a breve e con successo altre transazioni simili nel mercato italiano».