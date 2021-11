Bluserena agli spagnoli:

Maresca vende ad Azora













Una maxi operazione, la più grande per il mercato alberghiero italiano nel 2021. Partita nei mesi scorsi, e oggi definitivamente conclusa, riguarda l’acquisizione di Bluserena Spa, colosso alberghiero fondato nel 1985 dalla famiglia abruzzese Maresca, da parte del fondo immobiliare spagnolo Azora che ha ora nelle mani un ricco portfolio di 13 hotel (di cui 8 di proprietà), dislocati in diverse regioni italiane tra cui Sardegna, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Piemonte e Calabria.

Azora – che conta 31 alberghi in Europa – ha completato l’acquisizione attraverso il ramo Azora European Hotel & Leisure. Nel dettaglio, il portafoglio di Bluserena ora in possesso del fondo di Madrid è fatto di oltre 4.200 camere, ed è composto da 11 hotel 4 stelle e 2 resort a cinque stelle con pensione completa e servizio all inclusive.

Silvio Maresca, amministratore delegato di Bluserena, ha dichiarato: «Crediamo che Bluserena sia pronta a fare un nuovo salto di qualità con un fondo europeo come Azora, che ci è sembrato il partner più adatto per continuare la storia del brand e migliorarne la crescita. Azora ha visto in Bluserena una piattaforma di gestione alberghiera leader in Italia e, come tale, uno strumento per lo sviluppo futuro. Bluserena inizia ora una fase di crescita nel mercato italiano che creerà opportunità per lo staff aziendale e la città, mantenendo la sede a Pescara».

Nell’accordo, oltre agli alberghi, è compresa anche la società di gestione che continuerà ad avere sede a Pescara, in Abruzzo. L’obiettivo dell’operazione è quello di rafforzare il marchio Bluserena, con un programma di investimenti di 30 milioni di euro per migliorare anche la soddisfazione del cliente.

“La crescita dell’azienda nel mercato italiano sarà rafforzata attraverso nuove acquisizioni alberghiere e nuovi contratti di locazione e gestione”, fa sapere Bluserena Spa.

Concha Osácar, socio fondatore di Azora, ha commentato: «Questa operazione riconferma la nostra convinzione che vi sia una domanda significativa di viaggi e che ci sarà una forte ripresa del mercato man mano che la vaccinazione antiCovid progredisce in Europa. L’acquisizione di questo grande operatore italiano rientra nel nostro impegno nel mercato alberghiero europeo e in particolare in Italia, sia per la forza del mercato turistico domestico sia per la crescente presenza di turisti internazionali in destinazioni come Puglia, Sicilia o Sardegna».

Lo scorso settembre Azora – che possiede anche il Giverola Resort, Tivoli Vilamoura, Tivoli Carvoeiro e Vilalara Thalassa Resort – ha chiuso il suo ultimo fondo di investimento paneuropeo in hotel raggiungendo 815 milioni di euro di impegni totali, più ulteriore capitale di coinvestimento. Con l’acquisizione di Bluserena Spa avrà impegnato il 56% della sua capacità di investimento.