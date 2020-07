Blunet riparte da Ischia, al via l’educational per 100 agenzie

Dal 9 al 12 luglio, saranno circa 100 gli agenti di viaggi Bluvacanze, Vivere&Viaggiare, Blunet e Nuovevacanze provenienti da tutta Italia a partecipare all’educational #riPARTIAMOaISCHIA organizzato da Blunet in collaborazione con Sunlux Viaggi, operatore specializzato sull’isola campana.

«Siamo il primo network italiano ad organizzare un evento dedicato alla formazione delle agenzie post Covid. Questo deve essere un segnale di ripartenza non solo per le agenzie del polo Blunet ma per tutto il comparto – afferma Corrado Lupo, direzione commerciale Bluvacanze – #riPARTIAMOaISCHIA vuole essere un momento formativo per rivederci e confrontarci dopo mesi di attività in remoto. Quattro giorni di formazione e divertimento per conoscere una delle mete ideali per l’estate 2020».

Numerose le attività dedicate agli agenti: da una parte saranno coinvolti in momenti di formazione e site inspection delle strutture Sunlux Viaggi, mentre dall’altra andranno alla scoperta degli scorci più suggestivi dell’isola di Ischia con tour guidati e gite in barca.

Grande attenzione alle misure anti-Covid messe in atto dall’operatore per garantire la sicurezza sanitaria delle sue strutture sull’isola. Gli agenti di viaggi del polo distributivo Blunet potranno toccare con mano tutto questo per poi raccontarlo ai clienti.

«Il valore aggiunto del confronto diretto e dell’esperienza vissuta in prima persona sono gli elementi fondamentali della consulenza fornita quotidianamente dai nostri agenti di viaggi che sposa appieno la filosofia Blunet quindi l’approccio Human to Human», aggiunge Raffaele Caiazzo, direzione vendite Blunet.

L’amministratore delegato Sunlux Viaggi Aniello Buono, conclude: «Abbiamo creduto sin da subito nella collaborazione con il polo distributivo Blunet e vogliamo rafforzare ulteriormente la partnership facendo vivere le nostre strutture e entusiasmare le agenzie per la nostra bellissima isola».