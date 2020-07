Blue Panorama torna a volare sulla Ancona-Tirana

Blue Panorama Airlines dal 4 luglio torna a collegare le Marche con l’Albania. Partiranno, infatti, dall’aeroporto di Ancona voli diretti di andata e ritorno per Tirana, inizialmente due volte a settimana (martedì e sabato).

Da domenica 19 luglio, invece, saranno quattro i collegamenti a settimana tra Ancona e Tirana, ogni martedì, giovedì, sabato e domenica.

«Siamo particolarmente felici di poter tornare a collegare Ancona con l’Albania e di essere l’unica compagnia aerea italiana a unire le Marche con Tirana – ha commentato Remo Della Porta, direttore commerciale di Blue Panorama – Da tempo garantiamo rotte da e verso l’Albania collegando molte città italiane e per noi è importante continuare a farlo».

In base alle ultime disposizioni Enac in materia di bagagli a mano, Blue Panorama informa che le cappelliere degli aerei non possono essere occupate fino ad avviso contrario e tutti i trolley, indipendentemente dalle dimensioni, vanno imbarcati in stiva; a bordo sono ammessi bagagli di dimensioni ridotte (per gli effetti personali, Pc, o anche tablet) che andranno posizionati negli spazi sotto le poltrone di fronte ai piedi del passeggero.