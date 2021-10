Blue Panorama spegne i motori: “Stop ai voli”













“Ieri sera Blue Panorama ha sospeso le attività di volo”. A darne notizia sono i sindacati di settore Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti. Che in una nota congiunta affermano: “È l’ulteriore ed ennesima vittima della crisi del settore che si aggiunge ad Alitalia, Air Italy, Ernest e Norwegian”.

La notizia segue i rumurs di mercato, che si sono rincorsi in queste settimane, dopo un’estate complicata in cui la compagnia di casa Uvet ha sofferto a causa della mancata erogazione dei fondi Covid a sostegno del settore. Soldi che, una volta arrivati, potrebbero iniettare al vettore la liquidità necessaria per ripartire.

Fonti interne, intanto, fanno sapere che nessun passeggero è rimasto a terra e che tutti i viaggiatori sono stati riprotetti.

Motori fermi anche per Luke Air, il brand dalla livrea gialloblù che fa capo a Blue Panorama Airlines, attivo soprattutto su Praga e Varsavia, in attesa di presidiare Milano Malpensa. Quest’ultima condivide, infatti, con il vettore-madre licenza di volo e codici Iata.

Per i sindacati piove sul bagnato: “Peggiora ulteriormente lo stato di crisi dell’intero settore che, come dichiariamo da mesi, sta implodendo soprattutto nel caso degli operatori italiani. È da inizio anno che denunciamo il rischio di un crollo complessivo del sistema e il tavolo aperto solo adesso presso il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili si rende ancora più vitale e urgente affinché si trovino soluzioni rapide e siano previsti ammortizzatori sociali per tutto il 2022”, affermano le sigle nella nota congiunta.