Blue Panorama riapre il dialogo con i dipendenti

Si è risolto positivamente l’incontro dello scorso 30 maggio al ministero del Lavoro tra Blue Panorama e i sindacati con le parti che hanno firmato un verbale di accordo che chiude la procedura di conciliazione e impegna l’azienda a riaprire le relazioni aziendali con i lavoratori.

Un primo piccolo segnale di distensione dopo settimane segnate da incomunicabilità e silenzi a intermittenza che non schiarisce, però, le nubi attorno al processo di approvazione del concordato preventivo chiesto dalla compagnia aerea del Gruppo Uvet e alla conseguente vendita del 100% delle quote al fondo statunitense Bateleur Capital.

L’incontro – indetto a fronte dell’attivazione da parte dei sindacati (Filt Cgil, Fit Cisl, Ulitrasporti e Ugl Trasporto aereo) della seconda fase della procedura di raffreddamento e delle conseguenti minacce di sciopero – ha quindi sciolto alcuni nodi sullo stato di salute della società che i lavoratori chiedevano da tempo.

Blue Panorama, infatti, ha chiarito in primis il passaggio sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali con la società che si sarebbe impegnata a verificare l’autorizzazione, da parte dell’Inps, sia del Fis (fondo d’integrazione salariale) richiesto per il periodo da gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 sia della Cigs (per il periodo dall’8 febbraio 2022 per la durata di 12 mesi).

Riguardo l’utilizzo del Fsta (Fondo Speciale per il trasporto Aereo) – secondo fonti sindacali – Bpa avrebbe presentato il 19 aprile l’istanza di integrazione, ma l’Inps avrebbe comunicato un disallineamento tra la domanda presentata e le liste dei beneficiari.

Se da un lato, quindi, azienda e dipendenti hanno ripreso a parlarsi, dall’altro trapela la forte delusione delle sigle dei lavoratori riguardo le prospettive di politica industriale: al momento, infatti, la compagnia aerea non è stata ancora ammessa alla procedura di concordato preventivo e la proprietà avrebbe sottolineato come – in attesa della suddetta ammissione – non sia stata ancora autorizzata a procedere con i pagamenti arretrati ai lavoratori utilizzando i nuovi ristori (circa 10 milioni di euro) appena ricevuti dallo Stato.

Nessun aggiornamento, infine, sarebbe stato comunicato da Blue Panorama sia riguardo un’eventuale e tempestiva riattivazione delle licenze di volo (sospese fino al 9 settembre 2022) sia riguardo gli sviluppi del processo di vendita al fondo Bateluer. A rischio, al momento, c’è il futuro di oltre 400 lavoratori (rispetto agli iniziali 700 dipendenti, infatti, la metà ha lasciato l’azienda in seguito a dimissioni volontari o a causa di un inquadramento con contratto a termine).

Al momento Blue Panorama resta con un solo mezzo in flotta – un Boeing 737-800 Ng ottenuto in leasing finanziario da Unicredit e parcheggiato in Polonia, all’aeroporto di Katowice – dopo che il lessor statunitense Castlelake ha richiesto al riconsegna del A330 brandizzato Luke Air parcheggiato a Napoli.