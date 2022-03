Blue Panorama, parte la ristrutturazione













Dopo mesi di incertezze e dubbi sul destino di Blue Panorama Airlines, i vertici del vettore tricolore annunciano la nomina dell’ingegnere Valentina Quagliata in qualità di chief restructuring officer, con l’obiettivo di risistemare i conti e provvedere alla ristrutturazione e al rilancio della compagnia aerea.

Il vettore del Gruppo Uvet ha notificato lo scorso 27 ottobre la sospensione dell’attività commerciale e la messa a terra degli aeromobili, lamentando una profonda crisi dovuta alle conseguenze della pandemia da Covid-19 e al mancato versamento degli aiuti di Stato. In seguito, Blue Panorama ha chiesto e ottenuto a metà dicembre da parte del Tribunale di Milano l’ammissione al concordato preventivo secondo i criteri della legge fallimentare.

Nel frattempo, secondo quanto riporta il quotidiano online Il Sussidiario, il vettore ha ridotto le sue dimensioni (dei 700 dipendenti iniziali ora ne sarebbero rimasti 350 circa; mentre la flotta è passata da nove a due aeromobili) e le sue licenze di volo sono ancora sospese a causa della mancanza dei requisiti tecnici e finanziari. Inoltre, a partire dall’8 febbraio 2022 è stato sottoscritto un accordo di Cassa integrazione straordinaria fra azienda e sindacati, secondo Malpensa24.



Per settimane si è parlato, infine, di probabili investitori pronti a entrare nell’azionariato di Blue Panorama o a rilevarne l’intero pacchetto; ma al momento non sono trapelate ulteriori novità. La scelta di Quagliata, quindi, si inserisce sia in un progetto di probabile ripristino dell’operatività della compagnia sia nella volontà di risanare l’azienda per renderla più appetibile a d eventuali soggetti interessati all’acquisto.

Valentina Quagliata – che ha ora il compito di ristrutturare i conti del vettore per preparare un eventuale rilancio o una possibile vendita – ha maturato esperienze in importanti aziende dell’aviation come Alitalia e Air Italy. È stata direttamente coinvolta in importanti progetti come la due diligence per l’acquisizione del 49% di Alitalia da parte di Etihad Airways, che si è conclusa nell’agosto 2014 ed in successivi progetti di ristrutturazione ed acquisizione da parte della nuova Alitalia, in qualità di responsabile del network di breve e medio raggio. Nel 2019, infine, Quagliata è entrata in Air Italy con il ruolo di senior vice president network, strategy & planning (solo un anno prima del crac del vettore ex Meridiana, ndr).

«Sono molto soddisfatto di poter accogliere Valentina Quagliata come nuova chief restructuring officer della compagnia aerea – ha dichiarato Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet e di Blue Panorama Airlines – Sono molto fiducioso che il suo ingresso in azienda darà un grande contributo per il risanamento e il rilancio della compagnia. Valentina, professionista e manager dalla grande esperienza pluriennale riconosciuta, è una figura strategica che conferma il nostro obiettivo di far ripartire Blue Panorama nel più breve tempo possibile».

«Sono felice di entrare a far parte di Blue Panorama, una delle principali compagnie aeree italiane – ha affermato Valentina Quagliata – Si tratta di una sfida professionale che affronto con determinazione ed entusiasmo per poter contribuire a realizzare la ristrutturazione ed il rilancio della compagnia aerea».