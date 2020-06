Blue Panorama diventa Luke Air e pensa al trasloco in Polonia

Si prepara a una svolta la vicenda di Blue Panorama, compagnia aerea di proprietà di Uvet di Luca Patanè, che secondo le ultime indiscrezioni diventerà ufficialmente Luke Air con un probabile trasferimento di sede in Polonia e un certificato di operatore aereo (Coa) a Malta.



Il rebranding di Blue Panorama, ferma dal febbraio scorso e guidata dal crisis manager Andrea Molinari, era stato già annunciato dallo stesso Patanè a novembre dello scorso anno quando erano state anche anticipate le strategie del nuovo vettore, che inizialmente dovrebbe disporre di una flotta di tre airbus A330.

Le voci sul trasloco in Polonia – riportate dal portale d’informazione specializzato Avionews – ha immediatamente provocato la reazione preoccupata dei circa 200 dipendenti di Blue Panorama già pesantemente penalizzati dall’emergenza da coronavirus.

Sempre da Avionews si apprende che il nuovo amministratore delegato di Luke Air dovrebbe essere lo stesso Andrea Molinari, affiancato da Giorgio Brenna, nominato direttore operativo, ma si attendono le dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati e soprattutto di Luca Patanè.

Il patron di Uvet non più tardi di due settimane fa è sceso in piazza al fianco degli agenti di viaggi per rivendicare maggiore attenzione da parte del governo per tutta la filiera del turismo organizzato.