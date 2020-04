Blue Panorama affida a Molinari il ruolo di crisis manager

In azienda già da gennaio, e quindi da poco prima della diffusione del coronavirus in Italia e poi nel mondo, Andrea Molinari è ora airline consultant to the chairman & crisis manager di Blue Panorama.

L’ingegnere Molinari, ex amministratore delegato di Lauda Air Italia, ha comunicato il suo nuovo ruolo su LinkedIn e avrà il compito di guidare – al fianco di Luca Patanè, numero uno del Gruppo Uvet a cui fa capo il vettore che presto diventerà Luke Air a tutti gli effetti – in questo momento di crisi, che ha visto il trasporto aereo essere uno dei settori più danneggiati.

A inizio mese, la compagnia aerea ha comunicato il rimpatrio di oltre mille italiani attraverso un’operazione di rescue flights dalla Repubblica Dominicana, dall’Angola, dalla Nigeria, dal Portogallo e dalla Francia.