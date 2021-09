Blue Marina Awards, nasce il premio per i migliori porti turistici













Nascono i Blue Marina Awards, premi da dedicare ai marina (porti turistici) italiani. Appuntamento con la nuova iniziativa il 19 settembre durante il Salone Nautico di Genova (16-21 settembre).

Il premio è stato ideato da Letyourboat e Assonautica (partecipata di Unioncamere) con la collaborazione di Assonat (Associazione nazionale Approdi e Porti turistici) e ha patrocinio della Regione Liguria.

Compito del Rina, società di certificazione e classificazione di settore, giudicare i marina stabilendo le regole e i criteri di valutazione dei concorrenti al premio.

I premi saranno divisi in tre categorie: accoglienza turistica, sicurezza, sostenibilità. Un premio speciale verrà assegnato da una giuria esterna per l’innovazione.

«Con questo premio intendiamo costruire un percorso di qualificazione delle strutture portuali turistiche per promuoverne lo sviluppo e la valorizzazione in chiave qualitativa dei servizi e delle infrastrutture e di sostenibilità ambientale», spiega Giovanni Acampora, presidente di Assonautica Italiana.

«L’obiettivo del premio è stimolare la valorizzazione dei Marina, e promuoverli presso il pubblico come luoghi di ricettività che vanno ben oltre il mero ormeggio delle barche», spiega Walter Vassallo, ceo e founder di Letyourboat.

Tutti i marina saranno coinvolti attraverso le associazioni di categoria per partecipare all’iniziativa e rispondere alle voci delle valutazioni. Rina opererà gli accertamenti esprimendo poi il suo giudizio in punteggi sui vari parametri presi in esame.

I Blue Marina Awards hanno l’obiettivo di premiare i porti turistici che si stanno trasformando da semplici parcheggi con servizi nautici a vere destinazioni turistiche, creando un marchio di qualità riconoscibile dal grande pubblico; i marina potranno essere punti di partenza per esplorare il territorio circostante e anche luoghi di ricettività di eccellenza alla portata di tutti.

Tra gli interventi, alla presentazione del premio: Giovanni Acampora, presidente di Assonautica Italiana; Walter Vassallo, ceo e founder di Letyourboat; Giovanni Berrino, assessore al Lavoro Trasporti e Turismo Regione Liguria; Luciano Serra, presidente Assonat.