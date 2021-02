Blue Air volerà da Torino a Palermo dal 31 marzo













Blue Air ha annunciato l’avvio della nuova rotta Torino-Palermo. Il collegamento prenderà il via dal prossimo 31 marzo e sarà effettuato quattro volte a settimana, con partenze domenica, lunedì, mercoledì e venerdì.

Il nuovo volo si inserisce nel piano di investimenti sul segmento nazionale che Blue Air ha avviato su Torino, collegando la città con otto tra le principali destinazioni italiane: Bari, Lamezia Terme, Napoli, Alghero, Cagliari, Catania, Trapani e infine Palermo.

«Siamo lieti di offrire più opzioni di viaggio ai nostri clienti, aggiungendo questa rotta molto richiesta per Palermo alla nostra rete da Torino. Nonostante l’attuale contesto, siamo fiduciosi che le misure implementate produrranno risultati significativi e che i nostri clienti potranno volare verso le loro destinazioni preferite dal periodo pasquale. Le prenotazioni che stiamo ricevendo sono incoraggianti. Ci impegniamo a continuare a sviluppare il nostro network da Torino che collega tutte le regioni chiave in Italia, offrendo un servizio clienti di prima classe a prezzi molto convenienti», ha affermato Krassimir Tanev, direttore commerciale di Blue Air.

Andrea Andorno, ad di Torino Airport, ha aggiunto: «Siamo felici che Blue Air abbia deciso di ampliare ulteriormente il proprio network di destinazioni nazionali servite dall’Aeroporto di Torino aggiungendo la rotta Torino-Palermo. In uno scenario ancora influenzato dall’incertezza, la scelta di soddisfare una domanda che ci attendiamo crescente di voli per la Sicilia nella prossima stagione estiva, dimostra l’attenzione che la compagnia sempre pone ai viaggiatori da e per la nostra area».