Blue Air torna a volare in Italia a luglio

Ripartiranno anche in Italia dai primi di luglio gli operativi di Blue Air. Ad annunciarlo è la stessa compagnia che, sottolinea in una nota, fino ad allora opererà voli su richiesta e charter, in base al volume reso necessario dalla domanda e alle normative di viaggio specifiche per ciascuna destinazione.

Con l’eliminazione delle restrizioni, le destinazioni coperte comprenderanno nello Stivale Roma, Firenze, Milano, Torino, Napoli. In Europa, invece, il vettore ritornerà gradualmente a volare verso Bruxelles, Larnaca, Copenaghen, Helsinki, Parigi, Nizza, Lione, Lussemburgo, Amburgo, Monaco, Stoccarda, Dublino, Tel Aviv, Londra, Liverpool, Oslo, Palma di Maiorca, Valencia, Malaga e Stoccolma.

Inoltre, con la revoca delle restrizioni in Italia e Cipro, Blue Air opererà voli nazionali all’interno dell’Italia (da Torino per/da Catania, Lamezia, Napoli, Alghero e Trapani), oltre che tra Grecia e Cipro, sulle rotte tra Larnaca e Atene, e tra Larnaca e Salonicco.