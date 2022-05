Blue Air sospende quattro rotte da Torino













Blue Air riduce la sua presenza nella base di Torino. La compagnia ha annunciato un adeguamento della capacità nello scalo piemontese “a causa – spiega – dei ritardi nella consegna degli aeromobili che avranno un impatto sulle rispettive operazioni nei prossimi quattro mesi”.

Saranno, dunque, sospesi temporaneamente (per l’esattezza fino al 20 settembre 2022) i voli da Torino verso Iasi, Napoli, Alghero e Trapani.

Blue Air fa sapere che “intraprenderà azioni immediate per garantire che tutti i passeggeri possano adeguare i propri piani di viaggio in modo efficiente in termini di tempo”. I clienti interessati potranno scegliere un altro volo o richiedere il rimborso.

Resteranno operativi i collegamenti Blue Air da Torino per Catania, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Bacau e Santorini.