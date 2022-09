Blue Air sospende i voli fino al 12 settembre

La compagnia rumena privata Blue Air ha sospeso tutti i voli in partenza dalla Romania fino al prossimo 12 settembre in seguito a un blocco dei suoi conti bancari operati dal governo della Romania. Il ministero dell’Ambiente di Bucarest ha bloccato infatti i conti del vettore in seguito al mancato pagamento da parte di Blue Air di una multa da due milioni di euro comminata dall’Anpc (Autorità nazionale rumena per la protezione dei consumatori). Blue Air, che opera voli dalle principali città rumene, era stata sanzionata per aver cancellato senza preavviso più di 11mila voli tra aprile 2021 e aprile 2022.

Le motivazioni dell’Anpc ricordano che “la pratica di raccogliere denaro nelle campagne promozionali e successivamente cancellare i voli violava il Regolamento Ce 261/2004” stabilendo che il vettore dovrà rimborsare ai clienti circa 13 milioni di euro per le cancellazioni.

La compagnia aerea ha comunicato che i voli dagli aeroporti stranieri alla Romania previsti ieri, 6 settembre, sono tutti regolarmente atterrati. La società – secondo quanto riporta il portale Today.it – afferma di non poter più pagare le spese correnti, necessarie per l’esercizio dei voli giornalieri, a causa della decisione del ministero dell’Ambiente rumeno di bloccare i suoi conti. Poche ore prima di annunciare la sospensione dei voli, Blue Air aveva chiuso una partnership di codeshare con Air Connect, piccola compagnia aerea rumena che opererà alcuni servizi regionali, nazionali ed europei per conto del vettore low cost rumeno.