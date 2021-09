Blue Air avvia i voli da Linate per Praga e Palermo













Blue Air ha iniziato le operazioni di volo tra Milano Linate e Praga e sempre da Milano Linate per Palermo lanciando le sue tariffe ultyra low cost su entrambe le rotte. Tutti i voli sono operati con Boeing 737 jet.

«Siamo lieti di lanciare oggi questi servizi molto richiesti che collegano Milano Linate con Praga e Palermo – ha detto Krassimir Tanev, direttore commerciale Blue Air – Offrendo ai nostri clienti servizi veloci, affidabili e di prima classe a prezzi più convenienti».

Di recente, Blue Air ha ampliato il proprio portafoglio di rotte da Milano Linate, introducendo servizi verso destinazioni chiave come Barcellona, Praga, Parigi Charles du Gaulle, Catania e Palermo e aumentando la frequenza sulla rotta Linate-Bucarest. Pochi giorni fa, la compagnia aerea ha annunciato l’entrata in servizio del nuovo aereo Boeing 737-8 Max, il quarto della sua flotta e utilizzato per la prima volta nel volo da Bucarest Otopeni a Milano Linate e ad Amsterdam.