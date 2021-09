Blue Air accoglie in flotta il quarto Boeing 737-8 Max













Blue Air annuncia l’entrata in servizio del nuovo aereo Boeing 737-8 Max, il quarto della sua flotta e utilizzato per la prima volta nel volo da Bucarest Otopeni a Milano Linate e ad Amsterdam.

Il 737 Max è l’ultimo modello del produttore Boeing, ideato per offrire tecnologia all’avanguardia, sostenibilità e un elevato livello di comfort. L’aeromobile ha una riduzione del 16% delle emissioni di carbonio e del consumo di carburante e un livello di rumore inferiore del 40% rispetto al suo predecessore 737Ng.

“L’accoglienza in flotta del quarto aereo Max rappresenta il momento della ripartenza di Blue Air nel suo piano di ricostruzione dopo la crisi senza precedenti che ha segnato l’aviazione nel contesto della pandemia di Covid-19. Il nuovo slogan The Better Way to Fly è sia una dichiarazione che una promessa. Ci impegniamo a fornire la migliore esperienza nel segmento ultra low cost”, si legge nella nota del vettore rumeno.