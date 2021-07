Blu Hotels completa il restyling del sito web













Sono i clienti mobile, quelli che sempre più spesso navigano dallo smartphone o dal tablet, i destinatari del nuovo sito web di Blu Hotels. Un’operazione di restyling, questa, che conclude l’intervento con il quale, nei mesi scorsi, sono stati riprogettati anche i siti dei singoli alberghi della catena.

Oltre a modificare il layout grafico, ottimizzato per la fruizione in mobilità, sono stati rinnovati i contenuti ed è stato dato molto spazio alle immagini, grazie alle quali lo schermo digitale lascia respirare un po’ delle atmosfere dei vari hotel.

«A fronte del successo ottenuto con la rivisitazione dei siti dei nostri hotel, abbiamo deciso di ridisegnare il portale dell’intera catena, a conferma dell’esigenza, sempre più forte, di allineare i nostri strumenti alle nuove tendenze di una clientela sempre più digital, con una ormai conclamata preferenza per i dispositivi mobile», afferma Manuela Miraudo, events & communication manager di Blu Hotels.

Cambia quindi non solo la veste grafica, ma anche l’organizzazione dei contenuti, con un’interfaccia di navigazione più intuitiva e semplice da utilizzare. Per andare incontro all’esigenza di scegliere la meta della propria vacanza, le varie strutture sono state classificate in cinque sezioni: mare, montagna, lago, Bh collection e business. E in base alle proprie preferenze è possibile anche verificare la disponibilità nel periodo d’interesse.