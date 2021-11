Blockchain Week Roma, la Slovenia è program sponsor













Primo Paese al mondo a emettere token Nft, la Slovenia è program sponsor della seconda edizione della Blockchain Week Roma.

Il segretario di Stato della Slovenia Simon Zajc durante la settimana europea della blockchain presso il ministero dello sviluppo economico e della tecnologia a Lubiana, ha annunciato l’introduzione del token Nft (Non-fungible token), unità di dati archiviata in un libro digitale chiamato blockchain che conferma che l’asset digitale è unico e non intercambiabile.

La destinazione, tra i Paesi europei più all’avanguardia, ha deciso di scommettere sullo sviluppo della tecnologia blockchain per promuovere l’economia e le destinazioni turistiche slovene.

Il Paese si sta presentando, infatti, all’Expo Dubai 2020 con l’introduzione di token non fungibili, la prima collezione di Nft per la promozione delle soluzioni slovene nel campo dell’economia. I visitatori dell’Esposizione Universale riceveranno una carta promozionale che potrà poi essere utilizzata per raccogliere un token Nft. La collezione comprende souvenir 3d digitali unici e foto panoramiche o ad alta risoluzione a 360 gradi.

Sulla scia di questo primo progetto pilota, l’Ente sloveno per il Turismo è program sponsor della seconda edizione della Blockchain Week Roma, il più grande evento italiano dedicato a blockchain e criptovalute che si tiene a Roma dal 16 al 20 novembre.

«La Slovenia si impegna costantemente per essere una destinazione innovativa, digitale e smart – afferma Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia – Gli sviluppi della nuova tecnologia blockchain anche in ambito turistico e della creazione di collezioni di Nft delle destinazioni hanno delle potenzialità immense nell’ottica di promozione turistica. In qualità di responsabile per il mercato italiano, sono fiero di questa lungimiranza e continueremo con lo sviluppo di progetti collegati».