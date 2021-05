Blocco licenziamenti, salta la proroga al 28 agosto













Nessuna proroga al 28 agosto per il blocco dei licenziamenti, che invece resta fissato alla data del 30 giugno con la possibilità per le imprese di utilizzare la cassa integrazione ordinaria senza dover pagare i contributi addizionali fino al 31 dicembre 2021 e con l’impegno, però, a non licenziare.

Cambia, così, la tanto discussa norma Orlando, su cui nel frattempo si anima un acceso scontro tra Confindustria e sindacati ed elaborata dal governo Draghi nel dl Sostegni Bis, frutto di un intenso lavoro di mediazione e che secondo le prime stime porta con sé un costo di 165 milioni di euro per qualcosa come 380mila lavoratori beneficiari.

Quanto alle altre misure presentate dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, secondo Il Sole 24 Ore resta tutto confermato. Dunque, via libera all’estensione del contratto d’espansione alle imprese con almeno 100 dipendenti; al ricorso ai contratti di solidarietà per le imprese con un calo del 50% del fatturato; alla proroga di sei mesi della cassa per cessazione; al blocco della riduzione dell’importo della Naspi dal quarto mese; all’esonero contributivo al 100% per i dipendenti del commercio e turismo riportati al lavoro dopo la cig; e alle quattro mensilità di Rem.