BizTravel Forum, l’appuntamento è online il 10 dicembre

Nuova data per il BizTravel Forum, evento dedicato alla comunità della mobility, degli eventi e del turismo. L’appuntamento – rigorosamente virtuale viste le restrizioni governative per il contenimento della diffusione del Covid – è fissato per giovedì 10 dicembre, con il sostegno dei global sponsor Uvet, Nexi e Travelport.

Le informazioni su come partecipare (la visualizzazione dei contenuti sarà possibile anche in differita) arriveranno nei prossimi giorni, e a partire dal 25 novembre sui canali social e web del BizTravel si potranno seguire i webinar dedicati al business travel, dove saranno date una serie di anticipazioni sull’evento, giunto alla sua 18ª edizione.

Ad aprire la nuova edizione, ci sarà come al solito il forum di apertura alle 10.30: al centro, ovviamente, ci sarà la questione Covid e si scenderà nel dettaglio del percorso di ripresa della nostra economia. Tra gli speaker, intervistati dal giornalista Nicola Porro, il padrone di casa Luca Patanè, numero uno del Gruppo Uvet, Valerio De Molli di The European House e Martin Sapori di Accor.