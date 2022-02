BizAway riceve la certificazione “BCorp” per l’impegno alla sostenibilità













BizAway, scaleup specializzata in viaggi business, acquisisce il sigillo di “BCorp”, dalla no profit americana B Lab per il suo impegno verso la sostenibilità. Dopo l’ottenimento dello status di società benefit, nel 2021, ora la società friulana con headquarter a Spilimbergo (PN) e Barcellona in Spagna, è la prima azienda al mondo dedicata al business travel ad entrare nel network globale di aziende certificate “BCorp”.

La certificazione viene riconosciuta a quelle aziende le cui le performance ambientali e sociali vengono misurate e certificate tanto quanto i risultati economici. E in questo ambito, BizAway ha ottenuto un punteggio di 92.8, tra i più alti nel segmento travel.

«Questo riconoscimento è per noi un bellissimo traguardo che ci conferma che quanto stiamo facendo ha un valore non solo economico. Con questa consapevolezza continuiamo a proporre un prodotto innovativo, in continuo sviluppo e soprattutto sostenibile per l’ambiente e la società, confermandoci quindi attori attivi del cambiamento globale», dichiara Luca Carlucci, CEO e co-founder di Biz-Way.

Tra i vari progetti lanciati da BizAway, l’introduzione (nella piattaforma da loro ideata ed utilizzata per la creazione di viaggi business), di un sistema di compensazione automatica di CO2 sviluppato grazie alla collaborazione con Eden Reforestation Projects 1, organizzazione attivamente impegnata nella lotta alla povertà e all’inquinamento. Il progetto, ha permesso all’azienda di piantare oltre 116.000 alberi di mangrovia. Sempre in questa direzione è stata siglata la partnership con Squake che consente di compensare le emissioni dei voli aerei e donare il proprio importo a diverse associazioni,

Infine, tra le partnership siglate da BizAway anche quella con l’azienda spagnola di scooter-sharing, Cooltra.

Tra gli obiettivi BizAway , c’è infatti quello di perseguire una governance che consenta di agire in modo etico e trasparente verso tuttigli stakeholders, promuovendo un modo consapevole e sostenibile di condurre l’attività d’impresa. Ma la scale-up intende continuare l’impegno nel rispetto dell’ambiente anche nel futuro, applicando a tutti i processi produttivi, policy e procedure che minimizzino l’impatto ambientale dei servizi proposti e dei processi interni.