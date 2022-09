BizAway premiata da Gartner per il software business travel

Significativo riconoscimento per BizAway, la scaleup friulana che è stata premiata da Gartner, tra le più prestigiose società di consulenza e ricerca tecnologica, come uno dei migliori software per la gestione dei report di spesa e gestione dei viaggi nel segmento del turismo d’affari. La società è stata insignita dei titoli “Category Leader” su GetApp e “Frontrunner” su Software Advice.

Già nel 2021, aveva ricevuto da Capterra i riconoscimenti “Best Ease of Use” e “Best Value” per le categorie Risk Management, Reservations e Travel Management. Nello stesso anno anche Software Advice l’aveva valutata “Most recommended” per le categorie Hotel Reservation Software, Risk Management, Reservation, Travel Management e “Best customer support” per le categorie Hotel Reservations e Travel Management.

BizAway è entrata anche, per il secondo anno di fila, nella classifica FT1000 di Financial Times e Statista che individua le mille aziende in Europa che si sono distinte per la loro crescita; ha poi ottenuto un riconoscimento da B Corp, entrando nella Top 5% B Corp Best For The World; ed è anche finalista nella categoria “European TMC” ai Business Travel Awards 2022 che si terranno a Londra il 30 settembre 2022.

«Questi riconoscimenti – ha commentato Luca Carlucci, ceo e co-founder di BizAway – ci lusingano e allo stesso tempo confermano che siamo sulla strada giusta. Ma non solo, l’essere premiati infatti rappresenta per noi uno stimolo a fare sempre meglio, sia per i nostri clienti, sia in ottica di sostenibilità nei viaggi di lavoro».