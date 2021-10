BizAway integra i servizi di Trenitalia













Nuova partnership BizAway-Trenitalia. La scaleup per i viaggi d’affari ha siglato un accordo che ha permesso l’integrazione diretta nei suoi sistemi di tutti i servizi di prenotazione e post-vendita della società di trasporto ferroviario.

Grazie a questa nuova collaborazione, BizAway rende più fluida e istantanea l’esperienza di acquisto dei suoi utenti nella prenotazione e gestione di un viaggio in treno per lavoro, che è uno dei servizi disponibili sulla piattaforma digitale, insieme alla prenotazione di voli aerei, noleggio auto e scooter, parcheggi, hotel e appartamenti in tutto il mondo e alla gestione degli aspetti amministrativi legati a un viaggio d’affari.

«Finora le prenotazioni sulla nostra piattaforma o sulla nostra app subivano uno scarto temporale di alcuni minuti, dai 2 ai 10, dato che una volta che veniva inoltrata la richiesta di acquisto, l’emissione del biglietto era asincrona ­– dice Flavio Del Bianco, cofondatore e cto di BizAway – Adesso, con l’integrazione diretta con Trenitalia, tale asincronia viene meno e l’esperienza nelle fasi di acquisto e post vendita è in tempo reale: le prenotazioni e le eventuali modifiche o cancellazioni dei treni possono essere gestite direttamente dall’utente tramite la piattaforma o l’app di BizAway».

BizAway prosegue nell’introduzione di strumenti di innovazione tecnologica anche nel business travel, con l’obiettivo di digitalizzare completamente il settore «Stiamo offrendo la migliore esperienza per il viaggiatore d’affari e per le aziende clienti e la nostra evoluzione continua a dimostrarlo», conclude Luca Carlucci, cofondatore e ceo di BizAway.