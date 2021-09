BizAway, Alice Brancaleoni nuova head of service













Entra nel team di BizAway Alice Brancaleoni, nel ruolo di head of service.

Classe 1987, un percorso di studi che ha abbracciato l’ambito legale (laurea triennale in scienze giuridiche con indirizzo consulenza di impresa), finanziario (laurea magistrale in amministrazione, finanza e controllo) e operations con il master in Supply Chain Management e industrializzazione dei servizi, Alice Brancaleoni ha iniziato a lavorare in EasyWelfare, diventando in breve tempo supervisore della società dedicata all’assistenza clienti, e successivamente operations manager. Nel 2019, nell’ambito dell’acquisizione di EasyWelfare da parte della multinazionale Edenred, è stata nominata amministratore delegato di una società del gruppo, dove per due anni ha ricoperto il ruolo di operations manager.

Ad agosto 2021 il passaggio a BizAway come head of service per la gestione della parte di operations e di customer service.

«Ho subito avuto un’ottima empatia con il team di BizAway – afferma Brancaleoni – Il passaggio da una grande multinazionale a una realtà più giovane, ma in forte espansione, come BizAway, mi permette di rendere applicabile la mia filosofia di customer care: se la prima infatti si basa sul concetto di self care dello user e cerca i modi più idonei per rendere l’utente indipendente, nella realtà di BizAway è chiara la volontà di essere veramente vicini al cliente e ascoltare le sue esigenze. E credo che questo human touch sia il valore aggiunto che un’azienda di servizi dovrebbe dare ai suoi clienti, ed è quello sul quale ho costruito il mio approccio alle customer operations».

Molti i progetti che Alice Brancaleoni intende mettere in campo, soprattutto nell’ambito dell’assistenza ai clienti, rendendo scalabile questo servizio e introducendo componenti tecnologiche e strategie volte a rendere il servizio di organizzazione di un viaggio d’affari qualitativamente migliore.

Si partirà dall’individuazione dei parametri di mercato per creare un servizio di assistenza clienti firmata BizAway, che si tradurrà con l’introduzione di nuovi strumenti di gestione di comunicazione, che consentirà un maggior controllo dei livelli di servizio e dei tempi di risoluzione delle casistiche che saranno più integrabile con la chat, metodo di comunicazione immediato e principe per i clienti di BizAway.

Quest’ultima rappresenta lo strumento principale con cui BizAway si relaziona con le aziende per risolvere le problematiche relative alle prenotazioni e a tutti gli aspetti organizzativi di un viaggio e sarà oggetto di un progetto che prevede l‘introduzione dell’Intelligenza artificiale a supporto del lavoro dei business travel expert: sarà possibile essere ancora più precisi, aumentando il livello della customer experience, mediante, ad esempio, l’invio di messaggi di supporto targettizzati a seconda della pagina della multipiattaforma su cui si trova.

«Con l’ingresso di Alice abbiamo voluto rafforzare un ambito per noi strategico come quello del servizio ai clienti e sono certo che con la sue competenze e la sua vision strategica e operativa, potremo in breve tempo aumentare il livello di servizio per i nostri clienti che a loro volta stanno crescendo in modo esponenziale», conclude Luca Carlucci, cofounder e ceo di BizAway.