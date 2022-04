Bitus, il turismo scolastico riparte dall’evento di Scafati













In Campania si è tenuta Bitus, la Borsa del turismo scolastico, organizzata ufficialmente con la collaborazione di Enit e che ha visto la partecipazione di buyer da Spagna, Svizzera, Austria, Germania e Italia negli spazi del Real Polverificio Borbonico a Scafati.

Per l’intera giornata di inaugurazione è stato programmato un workshop, ospitato nello spazio espositivo della Regione Campania, la cui preparazione ha visto il contributo della sede di Roma e degli Uffici Esteri dell’Enit, protagonista anche di un incontro con Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione.

«È fondamentale in questo momento di grande fermento e di rinnovo radicale del mondo del turismo – ha dichiarato il presidente Enit, Giorgio Palmucci – che si parta e si coinvolgano le fondamenta. La costruzione di un mondo che guarda al futuro ha bisogno di una qualità che parta da professionalità in crescendo e in costruzione».

L’inaugurazione ufficiale ha visto la presenza dell’assessore regionale al Turismo Felice Casucci e di Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei: «L’impegno del parco è quello di restituire alla comunità e alle famiglie del territorio un grande spazio verde urbano, pubblico e accessibile. Aver concesso una parte dell’area verde per la Bitus rappresenta per noi un’occasione per iniziare a ridar vita a questo luogo della memoria come il Real Polverificio, sebbene siano ancora in corso i lavori per la riqualificazione».