Bitesp 2022 lancia il contest “Adotta un’esperienza”

Conto alla rovescia per la quinta edizione di Bitesp, la Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, che torna in presenza – seppur con un format ibrido – dal 23 al 25 novembre a Venezia.

Le prime due giornate sono dedicate agli incontri tra gli operatori, mentre la terza è riservata a un fam tour in città per i buyer stranieri. All’evento partecipano, infatti, professionisti d tutto il mondo: Usa, Canada e Brasile, ma anche Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia, oltre a Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia e Romania. E infine: Israele, Emirati Arabi, India e Indonesia.

Focus della manifestazione il turismo esperienziale e sostenibile. Tra le novità di quest’anno, l’iniziativa dal titolo “Adotta un’esperienza“, finalizzata alla promozione e alla valorizzazione ei territori italiani. L’obiettivo è promuovere mete e strutture sul web agli utenti interessati a vivere i luoghi in modo autentico, tramite attività dirette e a contatto con il territorio. Il progetto, oltre alle esperienze, offre agli amanti del turismo sostenibile, la possibilità di adottare a distanza animali come mucche o pecore, alberi da frutta, vigne che producono vini pregiati, alveari, artigiani d’eccellenza del made in Italy.

Si tratta, di fatto, di un contest social che consente di votare dal 1° ottobre al 15 novembre l’esperienza turistica più coinvolgente ed emozionante presentata dagli operatori a Bitesp 2022. L’esperienza vincitrice riceverà il Travel Experience Award.

Ai partecipanti al voto saranno offerti voucher per vivere gratuitamente l’esperienza adottata.

Un’altra sezione della fiera sarà dedicata al metaverso e alle sue possibili declinazioni nel settore del turismo, nell’intento di anticipare i tempi di questa nuova frontiera del marketing e della comunicazione. All’interno di Bitesp 2022 sarà realizzata un’area ad hoc con seminari e incontri con esperti del settore e una zona operativa attrezzata con visori e supporti multimediali.

Alla Bitesp parteciperanno alberghi, agenzie di viaggi, tour operator, enti di promozione turistica, rappresentanti dello slow tourism e del turismo sostenibile, operatori del luxury travel, borghi, relais e dimore storiche.