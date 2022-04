Bit, tre giorni di incontri per definire il turismo di domani













Bit 2022 torna in presenza a fieramilanocity da domenica 10 a martedì 12 aprile prossimi: un autentico “giro del mondo in tre giorni” che consentirà agli operatori di approfondire la conoscenza di destinazioni e player e sviluppare opportunità di business.

Anche quest’anno gli strascichi della pandemia e le incertezze internazionali portano a riscoprire le vacanze di prossimità all’aria aperta. Località nel verde, lontane dalla folla, tra arte, tradizione, buona cucina e relax.

Tra le regioni che porteranno le loro proposte slow e sostenibili, ad oggi hanno confermato Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Un grande impegno da parte di enti territoriali e altri attori pubblico-privati che a Bit 2022 sarà sostenuto da Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, che promuove in modo unitario e innovativo la bellezza dell’Italia nel mondo.

«Tra le regioni, la Sicilia punta sulla sostenibilità ambientale, sulle strutture ricettive e sui produttori attenti alla tutela e alla storia del territorio – spiega Manlio Messina, assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia – Ne è testimone il successo del programma SeeSicily, l’iniziativa, avviata nel 2020, finanziata con fondi europei e promossa dalla Giunta, che ha mirato anzitutto a promuovere il brand turistico della Regione Sicilia e a promuovere forme di destagionalizzazione e di riscoperta del territorio, offrendo inoltre una misura di sostegno immediata agli operatori economici locali e sconti importanti per i viaggiatori. Il programma prorogato a settembre 2023, prevede uno sconto del 50% su tutti i voli nazionali e internazionali da e per la Sicilia, fatti esclusione per i mesi di luglio e agosto. In Bit, la Sicilia porterà la storia e il mito dei Florio, la ricchezza delle dimore e dei loro lasciti in termini di eccellenze gastronomiche».

L’appuntamento con Bit 2022 è a fieramilanocity da domenica 10 a martedì 12 aprile. Lunedì e martedì riservati agli operatori.

Per informazioni: www.bit.fieramilano.it – IG @bitmilano