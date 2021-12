Bit scalda i motori, Greco «A Milano si prepara il futuro del travel»













In tempi difficili per il turismo, c’è ancora più bisogno di occasioni d’incontro: e Bit Milano torna in presenza nel 2022, dal 13 al 15 febbraio a Fieramilanocity, per riunire destinazioni, operatori e buyer ed aiutarli ad organizzare il turismo del futuro.

Una formula multi-target rinnovata, che si pone l’obiettivo non soltanto di essere un’efficace piattaforma per fare incontrare domanda e offerta internazionali, ma anche di costituire l’occasione per un momento di confronto e dialogo fondamentale intercettare le nuove tendenze, e riorganizzare l’offerta.

«Siamo molto contenti di esserci anche quest’anno; il mondo del turismo ce lo chiede, ha bisogno di occasioni di incontro e confronto – ha dichiarato a L’Agenzia di Viaggi Magazine Simona Greco, global exhibition director di Fiera Milano spa, a margine dell’incontro con la stampa che ha presentato i contenuti dell’edizione 2022 – Oltre ovviamente a fare incontrare offerta turistica Italiana ed internazionale con operatori e buyer, ci poniamo anche l’obiettivo, tramite più 35 tra convegni panel ed incontri, di fornire un’occasione di confronto al mondo del turismo per ripensare i comportamenti e l’offerta, alla luce delle nuove tendenze e di un mondo in costante evoluzione, specialmente dopo la pandemia».

Focus quindi sulla qualità, dando spazio ad un ricco programma di convegni ed incontri, che si concentreranno su nuovi trend del mercato, come quella degli smartworker del nord Europa, ad esempio, che, come spiega Greco «sono una grandissima opportunità per i territori, anche in un’ottica di destagionalizzazione, ma hanno esigenze diverse dai turisti leisure, per questo occorre che l’offerta sia pronta, tecnologicamente evoluta, e che investa in innovazione e formazione».

C’è poi il grande tema della sostenibilità, sempre più al centro dell’attenzione dei viaggiatori, specialmente quelli più giovani. Per rispondere alla crescente richiesta di attenzione a questi temi, quest’anno alle quattro tradizionali macroaree Food Travel, Travel Lab, Hot Topics e Travel Tech si aggiungerà anche l’area Sostenibilità, che insieme all’innovazione tecnologica sarà anche un tema trasversale a tutte le aree e verrà affrontato in vari modi, analizzando diversi aspetti. Ad esempio la sua implementazione nei progetti nazionali, nell’incontro ‘”Pnrr e reti d’impresa territoriali: la grande opportunità per lo sviluppo circolare”, con approfondimenti su turismo di prossimità, erogazione dei fondi e sinergie tra attori pubblici e privati.

Per coprire le diverse tematiche e rispondere alle varie esigenze, la manifestazione sarà divisa in tre aree: Leisure, Mice, Be tech.

All’interno di Leisure si incontreranno domanda e offerta del turismo italiano e internazionale in tutte le sue declinazioni, dal turismo enogastronomico a quello slow e sostenibile fino alle proposte da tutto il mondo.

BeTech sarà invece la parte dedicata alle avanguardie tecnologiche, e raggrupperà le aziende che offrono servizi di business & networking e contenuti esclusivi digitali e social, sia fisici sia virtuali.

Spazio anche per il settore eventi meeting e congressi al Mice Village, dedicata esclusivamente ad operatori e top buyer.

La selezione de buyer vede partecipanti altamente selezionati, in rappresentanza di diverse parti del mondo: Europa (41%), Russia e Paesi CIS (20%), Nord America (15%), oltre che da Centro e Sud America, Medio Oriente e Africa.

Particolare attenzione quest’anno anche al turismo enogastronomico, con l’area Food Travel, che vedrà tanto eventi dedicati al tema e come sfruttarne al meglio le opportunità. L’evento “La combinazione perfetta tra soluzioni digitali ed esperienza sul territorio” ad esempio, parlerà di come il turismo enogastronomico si stia evolvendo sempre più in uno stato d’animo, un’esperienza abilitata dall’incontro tra innovazione, tradizione e territorialità.

La sezione Hot Topics vedrà invece il focus su argomenti che analizzano l’attualità in chiave di rilancio, come il panel “Viaggio verso il 2025 con i top player della travel industry italiana”, con la partecipazione di istituzioni, enti del turismo, tour operator e agenzie di viaggi, operatori Mice e dell’ospitalità, fino ai vettori.

Ma il futuro del settore passa soprattutto dall’innovazione tecnologia, protagonista di diversi appuntamenti, come “Tecnologia e partnership: così i tour operator stanno disegnando il proprio futuro”, che esplorerà come coniugare il ruolo crescente della tecnologia con il valore consulenziale delle agenzie di viaggi.

Altro tema centrale in questo momento storico, quello dell’uso dei dati, che sarà protagonista di “Perché i big data sono fondamentali nel comparto turistico e come trasformarli in una leva essenziale”.

E, parlando di temi di attualità , l’incontro “L’impatto dell’arrivo del metaverso nella travel industry” analizzerà i risvolti sul settore di questa nuova, e molto discussa, modalità immersiva.