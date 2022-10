Bit Milano: bleisure e Mice al centro dell’edizione 2023

Bit 2023 – presso Allianz MiCo dal 12 al 14 febbraio – offre a visitatori ed espositori un ricco palinsesto di iniziative a carattere nazionale e internazionale di formazione, inspirazione e approfondimento, analizzando con un taglio fortemente pratico i nuovi trend e le nuove competenze richieste agli operatori del settore: l’alleato al fianco degli operatori Mice per affrontare e valorizzare al meglio sfide e occasioni che presenta il settore.

Il comparto dell’ospitalità sta registrando confortanti segnali di ripresa sia sul fronte dell’offerta, non solo leisure ma anche business, sia su quello della domanda, con una sempre maggiore richiesta di innovazione. Ecco perché nell’ambito del palinsesto Bit 2023 gli hot topics riguarderanno sostenibilità, innovazione, qualità e inclusione, accompagnati da un’adeguata formazione, tutti presentati e approfonditi dai maggiori esperti del settore, nazionali e internazionali.

Sostenibilità e tecnologia in primo piano

Il turismo sostenibile ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture e delle tradizioni locali, nel rispetto dell’ambiente e dei sistemi di vita dei Paesi, dei territori e delle popolazioni ospitanti siano esse italiane che estere. La rinnovata esigenza di un turismo responsabile, sostenibile e rispettoso dell’ambiente e delle persone indirizzerà l’offerta verso nuove proposte di destinazioni ma anche verso nuovi percorsi di esperienza anche per il Mice, con il desiderio di scoprire l’eccellenza e l’unicità dei territori anche nei viaggi bleisure tra tecnologia, creatività, innovazione, location inusuali, ai quali il palinsesto dedicherà una specifica sezione.

Le tecnologie innovative, inoltre, offriranno alternative di business finora inesplorate. In questo contesto svolgeranno un ruolo chiave i big data, le applicazioni di intelligenza artificiale, il cloud, i social media, capaci di generare in tempi assai rapidi interessi e nuove esigenze esperienziali. Di particolare interesse sono le nuove esigenze del turista, come ad esempio l’estensione spazio-temporale del viaggio grazie al digitale, come nel metaverso.

Verso esperienze di sempre maggiore qualità

Sempre più anche nel settore Mice tutte le esperienze necessitano di un’offerta qualitativa di livello, mediante non solo il concetto di alta gamma, ma tenendo anche conto di quanto l’esperienza possa essere inclusiva e socialmente utile. In un prodotto di qualità è quindi strettamente necessario individuare, oltre all’entità a cui va applicato il concetto di qualità, anche tutte le parti interessate e i fattori che devono quindi essere trasformati in indicatori misurabili per poter effettuare dei confronti. Il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026 rappresenteranno eventi tipo in cui mettere in pratica quanto affermato. Per fronteggiare un turismo in rapido cambiamento è necessario appoggiarsi a nuove figure professionali, specializzate nel digitale, nell’incoming internazionale o nel congressuale. Da qui nasce l’esigenza di una maggiore specializzazione formativa del settore abbinata a un percorso di internazionalizzazione delle esperienze».

