Bit Digital 2021, ci siamo:

gli eventi da non perdere













Le parole chiave di Bit Digital per gli agenti di viaggi? «Sicuramente formazione, tecnologia, innovazione, sostenibilità. Temi cardine che saranno affrontati negli oltre 90 convegni Bit Talks. Un nuovo nome che vuole sottolineare il livello ancora più alto del palinsesto di quest’anno: per la prima volta integriamo il programma professionale con speciali talk di taglio prevalentemente culturale», anticipa Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano.

Gli eventi trade – in programma dal 9 all’11 maggio su bit.fieramilano.it saranno articolati in 5 aree tematiche, ognuna identificata con un colore differente per rendere più intuitivo l’accesso: Training (blu), Experential Travel (mattone), Technology & Innovation (grigio), Hot Topics (ocra) e Food & Wine Tourism (verde).

Nel palinsesto dedicato agli adv si segnalano i convegni “Le agenzie di viaggio possono fare dell’incoming territoriale una nuova fonte di revenue”, “La nuova era del Tour Operating”, “Ospitalità e tecnologia: arriva il turismo 4.0”. In primo piano anche temi come “Le community femminili come forza motrice per i territori” con un panel al femminile di donne imprenditrici. Da segnalare anche il turismo extraterrestre come scenario del prossimo futuro nel convegno sulle “prospettive imminenti del turismo spaziale”.

Ecco ulteriori highlight dal palinsesto:

9 MAGGIO

Ora: 11.00

Convegno inaugurale Bit Relatori: L. Palermo (Fiera Milano), A. Morvillo (Cnr Iriss), C. Bremner

(Euromonitor), A. Priante (Unwto), T. Breton (commissario europeo), M. Garavaglia (ministro del Turismo)

Ora: 12.30

XXIV Rapporto sul turismo Relatori: A. Morvillo (Cnr Iriss), E. Becheri (Turistica), M. Manente (Ciset), F. Arosio (Istat), F. M. Coccia (Isnart), A. Marasco (Cnr Iriss), G. Maggiore (Unitelma), P. Grollo (Studio Trend), O. Cuccu (Nuvap)

Ora: 17.00

The Future of Travel Relatori: B. Sterling (scrittore), V. Tanni (storica dell’arte), L. Finardi (Mandarin Oriental), P. Urquiola (designer), D. Grasso (Maserati), F. Cannavale (Lastminute.com), R. Choochuey (architetto), S. Small

(World Routes)

10 MAGGIO

Ora: 12.00

Dai baby boomer ai perennial, in viaggio tutti insieme appassionatamente Relatori: M. Broccoli (Veratour), D. Catania (Alidays), M. Cossu (Portale Sardegna), G. Moretto (Expedia), L. Scortichini (Go World)

Ora: 14.00

La ripartenza delle destinazioni turistiche. Cosa fare, nuovi bisogni e trend Relatori: S. Badriotto (slow tourism

expert)

Ora: 14.00

Il turismo musicale come opportunità per il rilancio Relatori: A. Di Caro (Butik), A. Cortelazzi (esperto turismo musicale), M. Friel (docente managment della cultura e turismo Iulm)

Ora: 14.00

Destinazioni enogastronomiche nel dopo Covid Relatori: S. Carvão (Unwto), F. Casucci (Regione Campania), F.

Manzulli (Comune di Taranto), P. Morbidoni (Strada dell’Olio Dop Umbria), A. Camesasca (Camera di commercio di Como)

Ora: 16.00

Nuovi standard igienico-sanitari e Digital Innovation: come migliorare il servizio e dimostrarlo agli ospiti

Relatori: F. Girelli (CleanApp), D. Marotta (hotel manager)

Ora: 17.00

Turismo nautico, nuova frontiera della blue economy Relatori:W. Vassallo (Letyourboat)

Ora: 17.00

Usare i dati per decidere: opportunità e sfide per le città Relatori: V. Minghetti (Ciset), L. Pietropaolo (esperta beni culturali), M. Poletti (Sit Ferrara), E. Piccin (dirigente Turismo Venezia)

11 MAGGIO

Ora: 12.00

La nuova era del tour operating Relatori: E. Birondi (Settemari-Amo il Mondo-Jump), M. Broccoli (Veratour), D. Curzi (Idee per Viaggiare), A. Seghi (Alpitour), F. Gattinoni (Fto), I. Jelinic (Fiavet), A. Mele (Astoi), M. Serra (Quality Group)

Ora: 12.00

Sistema aviation: la ripresa tra tecnologia e sinergie Relatori: M. Bisio (Ego Airways), G. Celani (AlbaStar), V. Rebasti (Volotea), A. Sarnataro (Neos), R. Scaffidi (Air Europa), A. Tucci (Sea)

Ora: 14.00

Crociere, i piani di rilancio Relatori: K. Bubolz (Ncl), F. di Cesare (Risposte Turismo), F. Candiani (Msc), C. Schiavon (Costa)

Ora: 15.00

Destinazioni internazionali: tendenze e marketing Relatori: K. Boulasidou (Ente ellenico), I. Garaña (Turespaña), O. Mazzoni (The Great American West), A. Ota (Ente sloveno), M. Prato e E. Seller (Tourism Australia)

Ora: 17.00

TuristicaMente: allenarsi per vincere nuove sfide Relatori: F. Volla (esperta comunicazione turismo)

Ora: 17.30

Destinazioni extraterrestri –Le prospettive imminenti del turismo spaziale Relatori: R. Battiston (professore),

E. Cozzi (giornalista), T. Biancardi (The Passenger)

COME ACCEDERE A EXPOPLAZA. Bit 2021, quest’anno nella sua innovativa evoluzione “Digital Edition” si dividerà in due momenti: dal 9 all’11 maggio per gli operatori e dal 12 al 14 maggio per il pubblico dei viaggiatori. Il tutto ruoterà attorno allo spazio virtuale Expo Plaza e al ricco programma di eventi Bit Talks: una nuova esperienza di fiera per entrare in contatto a 360° con il mondo del travel, sviluppando importanti relazioni professionali, conoscendo da vicino offerte e servizi e seguendo tutti gli aggiornamenti relativi alle varie destinazioni italiane e internazionali.

Per quanto riguarda gli operatori professionali – il cui accesso è libero – è possibile entrare nell’apposita sezione “Visita”, richiedere il Fiera ID e procedere con la registrazione alla manifestazione. A quel punto i visitatori avranno modo di accedere a una vasta “piazza virtuale”, gestire la propria agenda online per fissare gli appuntamenti con i singoli espositori, dialogare con questi ultimi attraverso una chat dedicata e iscriversi agli oltre novanta convegni e webinar proposti dal programma Bit Talks. Stesso iter e stesse opportunità – ma a partire dal 12 maggio – per il grande pubblico dei viaggiatori che avrà la possibilità anche quest’anno di scoprire destinazioni e farsi ispirare dalle novità e proposte dei principali Paesi del mondo.

