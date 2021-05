Bit 2022 sarà in formula ibrida dal 13 al 15 febbraio













Indietro non si torna. Il confine tra fisico e virtuale sarà sempre più sfumato anche nel post pandemia. L’ultima conferma arriva da Bit, che reduce dalla sei giorni digitale, annuncia per il 2022 un’edizione “ibrida” dal 13 al 15 febbraio prossimi.

Dagli organizzatori di Fiera Milano arriva, intanto, un bilancio della prima Bit Digital Edition appena conclusa. Sono stati 58mila gli utenti unici che hanno visitato la piattaforma, con oltre 7.000 appuntamenti di business realizzati in videochat, che hanno fatto incontrare l’offerta di circa 1.600 tra espositori e coespositori con la domanda di oltre 600 buyer.

In pochi giorni la piattaforma Expo Plaza è stata popolata dagli espositori con più di 1.900 stories, oltre 3.300 prodotti e arricchita da contenuti sia multimediali sia tradizionali. Il riscontro anche da parte del pubblico dei viaggiatori è confermato dai numeri dei social che hanno fatto registrare 1,5 milioni di impression e hanno raggiunto una copertura totale di 37.912 utenti.

«La formula digitale si è dimostrata efficace per un settore che, più degli altri, in questo momento ha bisogno di ripartire – afferma Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano – Dal prossimo 15 giugno potremo finalmente tornare ad organizzare fiere in presenza e il successo di questo format ci consentirà di offrire, in futuro, un’esperienza di visita dove la partecipazione fisica sarà arricchita da un’offerta digitale innovativa e complementare».

L’area espositiva digitale Expo Plaza resterà online fino a settembre e sarà costantemente aggiornata con nuovi contenuti degli espositori; resteranno disponili anche le registrazioni di alcuni tra i più interessanti talk.